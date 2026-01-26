Ричмонд
В США более 880 тысяч человек остались без света из-за шторма

Мощный снежный шторм оставил без электроснабжения более 880 тысяч жителей США. Число отключений, по данным сайта PowerOutage, продолжает расти.

Из-за непогоды было отменено около 10 тысяч авиарейсов. Власти 17 штатов и округа Колумбия ввели режим чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями.

Шторм привёл к массовым сбоям в работе инфраструктуры и транспорта, парализовав жизнь в ряде регионов. Ситуация осложняется продолжающимися снегопадами и метелями.

Ранее Life.ru рассказывал, что для ликвидации последствий мощного снежного циклона на Камчатку из Москвы на самолёте Ан-124 «Руслан» доставили партию спецтехники: комбинированную дорожную машину и два экскаватора. Губернатор Владимир Солодов поблагодарил правительство Москвы и мэра Сергея Собянина за безвозмездную помощь. По его словам, в пути находятся ещё несколько партий техники, которые будут доставлены самолётами МЧС и морским транспортом. Новая техника должна оперативно приступить к расчистке дорог и улиц, где из-за снежных заносов сохраняется сложная обстановка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

