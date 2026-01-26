«Душный» британец спрятал в квартире 100 уточек для проверки уборщицы, но его не поняли

Когда уборщица зашла в квартиру мужчины, то нашла записку, где говорилось о задании. Женщина добросовестно выполнила свои обязанности по уборке, но смогла отыскать только 76 фигурок. Её разозлило отношение хозяина жилища к чужому труду. Она посчитала, что некорректно устраивать подобные розыгрыши и заставлять в них участвовать.
«Я нашла 76 и отправила клиенту письмо, объяснив, что у меня просто нет времени на игры, я пришла работать. Если он не доверяет, что я хорошо справлюсь, пусть найдёт кого-то другого или сам это сделает, если у него есть время», — позже поделилась с журналистами сотрудница клининговой фирмы.
Однако владелец квартиры даже не подумал принести извинения, он принял увольнение женщины и сказал, что найдёт другую уборщицу, которая «умеет прибираться и справляться с шутками». В Сети пользователей возмутила такая реакция британца. Его ответ сочли непристойным и неуважительным.
