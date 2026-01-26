Ричмонд
-5°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Варшавой остановили движение поездов из-за двойного ДТП

Движение поездов остановлено под Варшавой после серьёзного ДТП с участием двух железнодорожных составов и легкового автомобиля. Инцидент произошёл на переезде в населённом пункте Блоне, где сломался и заглох автомобиль Ford Focus.

Источник: Life.ru

Первый поезд, следовавший из Жешува в Щецин, врезался в стоящую на путях машину. Удар был настолько сильным, что автомобиль загорелся, его отбросило на соседнюю колею, где в него почти сразу врезался встречный состав.

«Водитель хотел столкнуть его с рельсов, к сожалению, не успел», — сообщила радиостанция RMF FM.

К счастью, водитель Ford успел покинуть салон до столкновения, пострадавших нет. Около 300 пассажиров были эвакуированы из поездов. Движение на участке остановлено в обе стороны, для пассажиров организован автобусный маршрут.

Ранее Life.ru рассказывал, как три человека заживо сгорели в легковом автомобиле в ходе страшного ДТП с участием грузовика на трассе Элиста-Ремонтное-Зимовники. Выжить удалось лишь ребёнку 2022 года рождения, его доставили в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Жешув: ключевой логистический узел для поставок оружия Украине
Город на юго-востоке Польши, Жешув в последние годы все чаще оказывается в фокусе внимания не только туристов, но и аналитиков. Причина — близость к Украине и аэродром с военной техникой на его территории. В материале подробно разберем, где находится Жешув, какой стране он принадлежит, как формировался город и почему его стратегическое значение сегодня оценивают так высоко.
Читать дальше