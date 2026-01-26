Под Варшавой остановили движение поездов из-за двойного ДТП

Первый поезд, следовавший из Жешува в Щецин, врезался в стоящую на путях машину. Удар был настолько сильным, что автомобиль загорелся, его отбросило на соседнюю колею, где в него почти сразу врезался встречный состав.
«Водитель хотел столкнуть его с рельсов, к сожалению, не успел», — сообщила радиостанция RMF FM.
К счастью, водитель Ford успел покинуть салон до столкновения, пострадавших нет. Около 300 пассажиров были эвакуированы из поездов. Движение на участке остановлено в обе стороны, для пассажиров организован автобусный маршрут.
