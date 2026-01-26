Новорождённый стал паллиативным инвалидом из‑за халатности врачей роддома в Петербурге

Роженица Светлана заплатила 90 тысяч рублей за индивидуальное сопровождение, но её врач проигнорировала жалобы на боли и попыталась купировать родовую деятельность, хотя уже началось отслоение плаценты. Помощь оказали только когда женщина начала истекать кровью.
Ребёнок задохнулся в утробе, его смогли реанимировать, но он навсегда остался лежачим, невидящим и неслышащим, питающимся через гастростому. Роддом признал некачественное оказание услуг, однако врачи продолжают работать.
Ранее акушер-гинеколог Екатерина Тарасова заявила, что ключевым фактором безопасности в родильном доме является не внешний ремонт и уют, а строгое соблюдение медицинских протоколов, предотвращающих внутрибольничные инфекции, которые чаще всего возникают из-за нарушений правил асептики. По её мнению, важнейшей мерой профилактики является практика совместного пребывания матери и ребёнка с первых минут, поскольку раздельное содержание в общем отделении повышает риск распространения инфекций.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.