Новорождённый стал паллиативным инвалидом из‑за халатности врачей роддома в Петербурге

Новорождённый мальчик получил тотальное поражение мозга и стал паллиативным инвалидом из-за действий медиков в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Уголовное дело возбуждено после того, как экспертиза выявила около десяти нарушений со стороны персонала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Роженица Светлана заплатила 90 тысяч рублей за индивидуальное сопровождение, но её врач проигнорировала жалобы на боли и попыталась купировать родовую деятельность, хотя уже началось отслоение плаценты. Помощь оказали только когда женщина начала истекать кровью.

Ребёнок задохнулся в утробе, его смогли реанимировать, но он навсегда остался лежачим, невидящим и неслышащим, питающимся через гастростому. Роддом признал некачественное оказание услуг, однако врачи продолжают работать.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Тарасова заявила, что ключевым фактором безопасности в родильном доме является не внешний ремонт и уют, а строгое соблюдение медицинских протоколов, предотвращающих внутрибольничные инфекции, которые чаще всего возникают из-за нарушений правил асептики. По её мнению, важнейшей мерой профилактики является практика совместного пребывания матери и ребёнка с первых минут, поскольку раздельное содержание в общем отделении повышает риск распространения инфекций.

