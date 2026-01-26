Новорождённый стал паллиативным инвалидом из‑за халатности врачей роддома в Петербурге

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Тарасова заявила, что ключевым фактором безопасности в родильном доме является не внешний ремонт и уют, а строгое соблюдение медицинских протоколов, предотвращающих внутрибольничные инфекции, которые чаще всего возникают из-за нарушений правил асептики. По её мнению, важнейшей мерой профилактики является практика совместного пребывания матери и ребёнка с первых минут, поскольку раздельное содержание в общем отделении повышает риск распространения инфекций.