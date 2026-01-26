Ричмонд
Два фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО скрылись

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Два фигуранта уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту «Шереметьево» скрылись после первых задержаний в 2024 году, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: РИА "Новости"

«Скрылись, после того как в ноябре 2024 года задержали первых фигурантов-таксистов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, фигуранты скрылись после ознакомления с протоколами допросов свидетелей.

По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт «Шереметьево», и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано 40 человек. Сумма ущерба составляет более четырех миллионов рублей.