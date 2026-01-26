Ричмонд
На Филиппинах затонул межостровной паром с более чем 350 пассажирами на борту

На юге Филиппин затонул межостровной паром, на борту которого находились более 350 человек. Об этом 26 января сообщает агентство Associated Press (AP).

«Спасатели спасли по меньшей мере 215 пассажиров и извлекли семь тел», — говорится в публикации.

Отмечается, что судно следовало из портового города Замбоанга на южный остров Джоло в провинции Сулу. В момент крушения на борту парома находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.

К поисково-спасательным работам были привлечены силы береговой охраны, военно-морского флота (ВМФ), а также флотилии рыболовецких судов. Операции сопутствовала хорошая погода.

«Морские аварии на Филиппинском архипелаге — обычное явление из-за частых штормов, плохого технического состояния судов, перенаселенности и нерегулярного соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях», — отмечает агентство.

новость дополняется.