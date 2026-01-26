На Филиппинах затонул межостровной паром с более чем 350 пассажирами на борту

«Спасатели спасли по меньшей мере 215 пассажиров и извлекли семь тел», — говорится в публикации.
Отмечается, что судно следовало из портового города Замбоанга на южный остров Джоло в провинции Сулу. В момент крушения на борту парома находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.
К поисково-спасательным работам были привлечены силы береговой охраны, военно-морского флота (ВМФ), а также флотилии рыболовецких судов. Операции сопутствовала хорошая погода.
«Морские аварии на Филиппинском архипелаге — обычное явление из-за частых штормов, плохого технического состояния судов, перенаселенности и нерегулярного соблюдения правил безопасности, особенно в отдаленных провинциях», — отмечает агентство.
новость дополняется.