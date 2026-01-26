Ричмонд
Пассажиры электрички прошли три километра пешком в мороз из-за поломки

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с пассажирами пригородной электрички, которые вынуждены были идти пешком несколько километров в сильный мороз из-за поломки состава. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительным данным, днем 24 января электричка сообщением Нижний Новгород — Металлист сломалась вблизи станции Кожевенное.

— Пассажиры пешком добирались до ближайшей станции. Обстоятельства и причины устанавливаются, — говорится в сообщении.

Местные жители в Сети отмечали, что температура воздуха в тот день составляла минус 23 градуса, а идти пришлось порядка трех километров. Прокуратура проверяет соблюдение прав граждан, по результатам проверки могут быть приняты меры реагирования.

Жители Петропавловска-Камчатского прорыли в снегу тоннель длиной около десяти метров, чтобы попасть в спортзал. Кадры с необычным проходом появились в социальных сетях.

Камчатка столкнулась с последствиями мощного охотоморского циклона, который обрушился на полуостров 12 января. Непогода вызвала полный транспортный коллапс: были отменены все авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение, а школьники переведены на дистанционное обучение. Высота сугробов в некоторых местах достигла уровня второго этажа, что затрудняло даже выход из зданий.