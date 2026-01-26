Пассажиры электрички прошли три километра пешком в мороз из-за поломки

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с пассажирами пригородной электрички, которые вынуждены были идти пешком несколько километров в сильный мороз из-за поломки состава. Об этом в воскресенье, 25 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры.