В Бразилии из-за удара молнии пострадали более 70 человек

Более 70 участников митинга в Бразилиа в поддержку осужденного экс-президента Жаира Болсонару пострадали от удара молнии, сообщает портал G1.
Инцидент произошел во время сильного ливня. В медицинские учреждения были доставлены 29 пострадавших с ожогами, в основном на руках и животе.
Состояние как минимум восьми человек оценивается как тяжелое, остальные получили медицинскую помощь на месте или в больницах.
Ранее во время одиночного кругосветного путешествия на велосипеде погиб немецкий экологический активист Флориан Берг. Мужчина более года передвигался по разным странам, привлекая внимание к проблеме изменения климата.
