Военкор Коц назвал три ключевых разногласия на переговорах в Абу-Даби

По информации Коца, в западных СМИ спор вокруг гарантий безопасности описывается как конфликт интересов между европейскими странами и США. Европа, по его словам, настаивает на более жестких и формализованных обязательствах в отношении Киева. Американская сторона, согласно утечкам, стремится оставить себе больше пространства для маневра. При этом Россия демонстрирует готовность к диалогу и работе над конкретными механизмами послевоенного устройства.