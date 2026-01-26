Ричмонд
Военкор Коц назвал три ключевых разногласия на переговорах в Абу-Даби

Разногласия по трем ключевым пунктам мирного урегулирования конфликта на Украине вскрылись в рамках трехсторонних переговоров в Абу-Даби (ОАЭ). На это указывают многочисленные утечки информации от украинской и американской сторон, сообщил российский военкор Александр Коц.

Позиция сторон расходится по ряду пунктов.

По словам журналиста, Киев твердо отказался обсуждать отвод войск с территорий, которые Москва считает своими, а также настаивает на особой роли в управлении крупнейшей атомной станцией Европы. «К этому же пункту относится и контроль над Запорожской АЭС. Киев спит и видит — управлять станцией на пару с американцами», — мнение Коца приводит «Комсомольская правда».

Военкор добавил, что в сфере безопасности участники переговоров также не смогли согласовать единый подход. «Третье ключевое разногласие — внеблоковый статус Украины», — пояснил эксперт.

По информации Коца, в западных СМИ спор вокруг гарантий безопасности описывается как конфликт интересов между европейскими странами и США. Европа, по его словам, настаивает на более жестких и формализованных обязательствах в отношении Киева. Американская сторона, согласно утечкам, стремится оставить себе больше пространства для маневра. При этом Россия демонстрирует готовность к диалогу и работе над конкретными механизмами послевоенного устройства.

Ранее политолог Станислав Ткаченко отмечал, что РФ выгодно участие США в трехсторонних переговорах в Абу-Даби, так как это раскалывает единый западный блок и усиливает влияние Москвы на Киев, зависящий от Вашингтона. По итогам встречи МИД ОАЭ заявлял о намерении способствовать деэскалации, источники сообщали о «конкретных результатах», а президент Украины Владимир Зеленский называл переговоры конструктивными.

