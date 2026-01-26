В Италии при странных обстоятельствах умер бодибилдер Андреа Лорини

По данным СМИ, 20 января мать спортсмена обнаружила его без сознания в доме в коммуне Кьяри в провинции Брешиа. На место была вызвана скорая помощь, однако медики не смогли спасти Лорини. Официальной причиной смерти названа «внезапная болезнь», спровоцировавшая инфаркт. Дополнительные детали не разглашаются, семья отказалась дать согласие на проведение вскрытия.