В Италии при странных обстоятельствах умер бодибилдер Андреа Лорини

Семья спортсмена не дала разрешение на вскрытие.
В Италии при странных обстоятельствах скончался известный бодибилдер Андреа Лорини, выступавший под прозвищем Гигант. Ему было 48 лет. Об этом сообщает издание Daily Star.
«Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет. Его нашли в итальянском доме после того, как он скончался от “внезапной болезни”», — говорится в материале.
По данным СМИ, 20 января мать спортсмена обнаружила его без сознания в доме в коммуне Кьяри в провинции Брешиа. На место была вызвана скорая помощь, однако медики не смогли спасти Лорини. Официальной причиной смерти названа «внезапная болезнь», спровоцировавшая инфаркт. Дополнительные детали не разглашаются, семья отказалась дать согласие на проведение вскрытия.
Андреа Лорини занимал заметное место в итальянском фитнес-сообществе и получил свое прозвище благодаря впечатляющему телосложению. В 2017 и 2019 годах он становился бронзовым призером в категории до 90 килограммов на турнирах под эгидой Международной федерации фитнеса и бодибилдинга (IFBB). У спортсмена остались двое детей.