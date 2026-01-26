«Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа», — пишет Kurier. По словам политика, киевский режим больше не должен получить ни одного евро, а Украина стала бездонной пропастью, пишет Общественная служба новостей.