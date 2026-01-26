Скончался бывший посол Республики Корея в СССР Гон Ро Мен

Корейскому экс-послу и министру было 94 года.
Умер экс-посол Республики Корея и бывший министр иностранных дел Гон Ро Мен. Об этом сообщили корейские журналисты.
«Гон Ро Мен, сыгравший ключевую роль в установлении дипломатических связей Южной Кореи с Советским Союзом в начале 1990-х годов, скончался», — пишет Yonhap News. Ему было 94 года.
