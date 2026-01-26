Скончался бывший посол Республики Корея в СССР Гон Ро Мен

В декабре 2025-го скончался бывший министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев, ему было 38 лет. Чиновник возглавлял региональное ведомство чуть более двух лет и покинул пост в начале 2023 года, подав заявление об отставке по собственному желанию.