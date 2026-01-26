Двое погибли в пожаре из-за самодельного обогревателя в Омской области

Следователи начали проверку по факту гибели двух жителей Калачинского района при пожаре в ночь на 21 марта в селе Тургеневка. Предварительной причиной возгорания названа неисправность самодельного электрообогревателя.
Погибшими стали 93-летняя женщина и ее 69-летний сын, которые находились в ветхом доме на улице Школьной. По информации СУ СКР по Омской области, на месте работают следователи для установления всех деталей трагедии.
Ранее мы сообщали, что на улице Взлётной в Омске вспыхнул пожар в 19-этажном доме. Пламя охватило квартиру на седьмом этаже. Одна из пострадавших попала в реанимацию с сильнейшими ожогами.