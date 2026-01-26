Ричмонд
-3°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили три дома

В Славянске-на-Кубани в результате падения фрагментов дронов повреждены три жилых дома.

Источник: Аргументы и факты

В Славянске-на-Кубани в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов повреждены три жилых дома. Информации о пострадавших среди жителей не поступало.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в зданиях выбиты окна, а в одном из домов зафиксированы повреждения кровли. Материальный ущерб уточняется.

На местах инцидентов работают оперативные и специальные службы, которые оценивают последствия произошедшего и обеспечивают безопасность территории.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше