В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили три дома

В Славянске-на-Кубани в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов повреждены три жилых дома. Информации о пострадавших среди жителей не поступало.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в зданиях выбиты окна, а в одном из домов зафиксированы повреждения кровли. Материальный ущерб уточняется.
На местах инцидентов работают оперативные и специальные службы, которые оценивают последствия произошедшего и обеспечивают безопасность территории.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.
