У берегов Филиппин затонул паром c 350 людьми на борту

Паром с сотнями людей затонул у Филиппин. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / China Embassy Manila.
По последним данным, не менее 13 человек погибли, ещё порядка 200 пассажиров спасены и эвакуированы на берег. Среди спасённых, по информации губернатора Басилана Муджива Хатамана, на пирсе уже находятся десятки человек, однако число погибших может увеличиться, поскольку поисково-спасательная операция продолжается.
Паром следовал из города Замбоанга к острову Джоло, когда, по предварительным данным, столкнулся с техническими неполадками и начал быстро заполняться водой. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. Поиски продолжаются силами береговой охраны, военно-морских сил Филиппин и местных рыбацких судов.
Ранее Life.ru писал о трагедии на Пхукете, где при столкновении туристического спидбота Korawich Marine 888 с рыболовным траулером погибла 18-летняя россиянка. Авария произошла у острова Ко Кай — катер получил серьёзные повреждения носовой части и затонул, а туристов экстренно эвакуировали из воды, при этом ещё 12 человек пострадали.
