У берегов Филиппин затонул паром c 350 людьми на борту

По последним данным, не менее 13 человек погибли, ещё порядка 200 пассажиров спасены и эвакуированы на берег. Среди спасённых, по информации губернатора Басилана Муджива Хатамана, на пирсе уже находятся десятки человек, однако число погибших может увеличиться, поскольку поисково-спасательная операция продолжается.