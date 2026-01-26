Обломки БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани, никто не пострадал

Во всех трёх домах выбило окна, в одном также пострадала кровля. На месте работают оперативные и специальные службы. В администрации уточнили, что люди не пострадали.
Ранее Life.ru сообщил, что ночью 26 января в Славянском районе Краснодарского края сработала ПВО. Жители слышали взрывы и стрельбу. После часа ночи они насчитали от пяти до семи мощных взрывов и заметили в небе яркие вспышки.
