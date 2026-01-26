Ричмонд
Обломки БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани, никто не пострадал

В Славянске-на-Кубани обломки украинских беспилотников повредили три жилых дома. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Во всех трёх домах выбило окна, в одном также пострадала кровля. На месте работают оперативные и специальные службы. В администрации уточнили, что люди не пострадали.

Ранее Life.ru сообщил, что ночью 26 января в Славянском районе Краснодарского края сработала ПВО. Жители слышали взрывы и стрельбу. После часа ночи они насчитали от пяти до семи мощных взрывов и заметили в небе яркие вспышки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

