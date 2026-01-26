Сбежавшего подростка родителям вернула Росгвардия

Мальчик, живущий в частном секторе, ушел из дома в ночь после ссоры с родителями. Его мать, обеспокоенная исчезновением сына, обратилась в правоохранительные органы за помощью. Росгвардейцы оперативно отреагировали и нашли подростка всего в двух кварталах от дома. Жизнь мальчика не была под угрозой, и, увидев его, родители не смогли сдержать слез радости.