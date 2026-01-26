Ричмонд
Сбежавшего подростка родителям вернула Росгвардия

В Южно-Сахалинске сотрудники Росгвардии вернули домой 13-летнего мальчика, который сбежал из-за конфликта с родителями.

В Южно-Сахалинске сотрудники Росгвардии вернули домой 13-летнего мальчика, который сбежал из-за конфликта с родителями. Об этом сообщает Telegram-канао Amur Mash.

Мальчик, живущий в частном секторе, ушел из дома в ночь после ссоры с родителями. Его мать, обеспокоенная исчезновением сына, обратилась в правоохранительные органы за помощью. Росгвардейцы оперативно отреагировали и нашли подростка всего в двух кварталах от дома. Жизнь мальчика не была под угрозой, и, увидев его, родители не смогли сдержать слез радости.

Ранее российский подросток сбежал из детдома и бесследно пропал.