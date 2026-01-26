В Великобритании нашли тело мужчины, пропавшего в Рождество

В Девоне было обнаружено тело мужчины, который, предположительно, является одним из пропавших без вести во время купания в Рождество. Считается, что речь идет о Мэтью Апхэме, исчезнувшем в прошлом месяце в районе Бадли-Салтертон. Об этом пишет Sky News, материал переведен aif.ru.
Апхэм, известный в Британии торговец антиквариатом, пропал во время рождественских купаний вместе с 40-летним мужчиной, личность которого пока не установлена. Тело второго мужчины было найдено на прошлой неделе.
Официальная процедура опознания пока не завершена, однако полиция Девона и Корнуолла уже уведомила семью 64-летнего Апхэма о произошедшем.
Ранее стало известно, что тело мужчины, найденное в Босфоре 20 января, принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Он пропал 25 августа во время массового заплыва в Босфоре. Все это время родные пловца не прекращали поиски.