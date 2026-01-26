В Великобритании нашли тело мужчины, пропавшего в Рождество

В Девоне было обнаружено тело мужчины, который, предположительно, является одним из пропавших без вести во время купания в Рождество. Считается, что речь идет о Мэтью Апхэме, исчезнувшем в прошлом месяце в районе Бадли-Салтертон. Об этом пишет Sky News, материал переведен aif.ru.