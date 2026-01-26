Во Владивостоке 16 подсудимых по делу о подпольных казино получили условное наказание

Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор 16 участникам преступной группы, занимавшейся незаконной игорной деятельностью, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«В зависимости от степени участия каждого обвиняемого суд назначил наказание участникам группы в виде лишения свободы на различные сроки от 2 до 3 лет условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Установлено, что с августа 2016 года по август 2024 года обвиняемые организовали работу подпольных игровых залов в помещениях на улицах Луговая, Жигура, Трамвайная и Спортивная. Там были установлены специализированные технические средства и программное обеспечение, а участники группы выполняли администраторские функции.
Общий доход, полученный преступной группой, превысил 375 млн рублей. В ходе расследования был наложен арест на транспортные средства фигурантов на сумму более 2,8 млн рублей.
Уголовное дело в отношении организаторов преступной группы продолжает рассматриваться. Арест на имущество осуждённых сохраняется до завершения основного производства.
Приговор ещё не вступил в законную силу, и прокуратура планирует оценить его на предмет законности и обоснованности, включая возможную апелляцию из-за чрезмерной мягкости наказания.
Напомним, приговор в отношении организованной группы в сфере незаконной игорной деятельности вынес Ленинский районный суд Владивостока в декабре 2025 года. Подсудимых приговорили к лишению свободы сроком от года до трех с половиной лет. Установлено, что в период с мая 2021 по март 2024 года осужденные организовали проведение незаконных азартных игр в помещениях на улицах Пихтовая и Калинина во Владивостоке.