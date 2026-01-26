Во Владивостоке 16 подсудимых по делу о подпольных казино получили условное наказание

Напомним, приговор в отношении организованной группы в сфере незаконной игорной деятельности вынес Ленинский районный суд Владивостока в декабре 2025 года. Подсудимых приговорили к лишению свободы сроком от года до трех с половиной лет. Установлено, что в период с мая 2021 по март 2024 года осужденные организовали проведение незаконных азартных игр в помещениях на улицах Пихтовая и Калинина во Владивостоке.