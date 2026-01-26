За сутки в Красноярском крае потушено 27 пожаров

Огонь охватил около 99 квадратных метров. На месте работали 11 человек и три единицы техники. Причину возгорания устанавливает дознаватель.
В Ужуре пожар повредил хозпостройку на площади 18 квадратных метров. В огне погибли девять кур. К тушению привлекли восемь человек и две единицы техники. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Всего за неделю в Красноярском крае ликвидировано 160 пожаров. Основными причинами остаются нарушения при эксплуатации печей и неисправности электропроводки, сообщили в краевом МЧС.