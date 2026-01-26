13 пассажиров погибли, более 100 пропали без вести: паром затонул у берегов Филиппин

Количество погибших в результате инцидента с паромом Trisha Kerstin 3 возросло. Согласно данным телеканала News 5, их число достигло 13 человек. Ранее сообщалось о семи жертвах.
В районе крушения ведется поисково-спасательная операция. По информации телеканала, из находившихся на борту 342 пассажиров более 200 удалось спасти. Однако более 100 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Накануне Associated Press писало, что у берегов Филиппин затонул межостровной паром. Представители береговой охраны Филиппин сообщили, что причиной аварии в районе провинции Басилан стали технические проблемы на борту судна.
Ранее KP.RU сообщал, что в порту Новороссийска произошло затопление маломерного судна из-за обледенения. Тогда корабль потерял остойчивость, то есть перестал поддерживать равновесие.