ТАСС: крымчанин признался в уничтожении автомобилей на почве нацистских идей

Дело участника террористической организации, которая выступает за захват власти и достигает целей путем взрывов и поджогов административных зданий и госучреждений, в Южном окружном военном суде слушается впервые. «Фигурант в 2024 году, находясь в Симферополе, вступил в террористическую организацию National Socialism/White Power. Для причинения ущерба собственнику автомобиля, которого он считал евреем, фигурант слил из бензобака мопеда около 1 литра бензина, чтобы поджечь Opel Calibra, что он позже и сделал. Свою вину он признал», — сказал собеседник агентства.