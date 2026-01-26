Жительнице Хабаровского края предъявлено обвинение в убийстве сожителя

По версии следствия, в конце декабря 2025 года обвиняемая вместе с мужчиной распивала спиртные напитки в своём доме в посёлке Мухен. Желая прекратить употребление алкоголя, женщина спрятала бутылку. В ответ сожитель, ведя себя агрессивно, начал искать спиртное, разбрасывая вещи. Во время возникшего конфликта обвиняемая, возмущённая его поведением, схватила нож и нанесла мужчине удар в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.