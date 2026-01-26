Жительнице Хабаровского края предъявлено обвинение в убийстве сожителя

Вяземским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ предъявлено обвинение 58-летней жительнице района имени Лазо Хабаровского края. Женщина обвиняется в совершении убийства своего сожителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По версии следствия, в конце декабря 2025 года обвиняемая вместе с мужчиной распивала спиртные напитки в своём доме в посёлке Мухен. Желая прекратить употребление алкоголя, женщина спрятала бутылку. В ответ сожитель, ведя себя агрессивно, начал искать спиртное, разбрасывая вещи. Во время возникшего конфликта обвиняемая, возмущённая его поведением, схватила нож и нанесла мужчине удар в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Осознав содеянное, женщина обратилась к соседке, которая и вызвала скорую помощь. В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.