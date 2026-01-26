Пожар разгорелся в храме Иоанна Предтечи в Москве

Задымление 17 ноября также произошло на улице Красина в подмосковных Мытищах. Пожар разгорелся на территории храма около ТЦ XL Outlet. Позднее стало известно, что горит здание на территории на улице Красина. На месте происшествия работают спасатели. На момент публикации материала нет информации о пострадавших.