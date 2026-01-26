Пожар разгорелся в храме Иоанна Предтечи в Москве

В Москве в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на севере столицы произошел пожар. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, возгорание началось в понедельник, 26 января.
По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание в электрокотле. Очевидцы сообщали, что дым был виден из-под купола здания на высоте около 15 метров. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Информации о пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются, говорится в сообщении.
