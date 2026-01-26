Опубликованы кадры крушения парома на Филиппинах. Видео

Сейчас известно о 13 погибших, которые были пассажирами парома.
Появились кадры с места крушения парома Trisha Kerstin 3, произошедшего на юге Филиппин. По данным иностранных журналистов, число погибших в результате инцидента возросло до 13 человек.
На виде, которое опубликовало ТАСС, видны выжившие пассажиры судна, остающиеся на поверхности воды благодаря использованию плавсредств. Как сообщил News 5, спастись удалось более чем 200 людям, при этом сотни пассажиров по-прежнему считаются пропавшими без вести. В районе крушения продолжается поисково-спасательная операция.
Ранее стало известно, что на юге Филиппин затонул паром с более чем 350 людьми на борту. Тогда власти провинции Басилан сообщили, что на пирс уже доставили тридцать семь спасенных.