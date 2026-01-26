Молодая жительница Новосибирска обвиняется в переводах чужих денег

В Новосибирской области перед судом предстанет 18-летняя местная жительница, обвиняемая в незаконных переводах похищенных денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Усть-Таркского района, где заместитель прокурора Олег Толстов утвердил обвинительное заключение.
По версии следствия, в августе 2025 года девушка, используя мессенджер, согласилась получать переводы на свой банковский счёт от незнакомых лиц по поручению неустановленного человека. Далее она переводила эти средства на другие счета по указанию этого лица.
Всего на счёт обвиняемой поступило более 100 тыс. рублей. Большую часть она переслала по указанию третьего лица, а часть оставила себе. Отдельные переводы были связаны с действиями мошенников, материалы по которым выделены в отдельное производство.
Обвиняемая признала свою вину полностью.
Дело направлено мировому судье судебного участка Татарского судебного района для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 187 УК РФ предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.