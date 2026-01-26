Ричмонд
-3°
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США во время снежной бури рухнул пассажирский самолет

В США в штате Мэн из-за снежной бури рухнул частный самолет при взлете. На борту находились восемь человек, сообщили иностранные журналисты.

Самолет рухнул во время взлета (архивное фото).

В США в штате Мэн из-за снежной бури рухнул частный самолет при взлете. На борту находились восемь человек, сообщили иностранные журналисты.

«Частный самолет, на борту которого находились восемь человек, разбился при взлёте из Бангора, штат Мэн», — сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. Отмечается, что степень тяжести травм, которые получили находившиеся на борту бизнес-джета Bombardier Challenger 650, неизвестна. Причиной крушения, по данным издания, стала снежная буря — видимость была очень плохой. Известно, что самолет был зарегистрирован в Хьюстоне.

Летом 2024-го в лесу под свердловским Первоуральском вертолет потерпел крушение. За штурвалом находился бизнесмен Чистовский, с ним была дизайнер Дворникова. После аварии оба находились в тяжелом состоянии. Женщине провели три операции, она до сих пор восстанавливается. Спустя год разбитый вертолет выставили на продажу. Уголовное дело в отношении Чистовского было прекращено за примирением сторон. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше