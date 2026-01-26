В США во время снежной бури рухнул пассажирский самолет

Летом 2024-го в лесу под свердловским Первоуральском вертолет потерпел крушение. За штурвалом находился бизнесмен Чистовский, с ним была дизайнер Дворникова. После аварии оба находились в тяжелом состоянии. Женщине провели три операции, она до сих пор восстанавливается. Спустя год разбитый вертолет выставили на продажу. Уголовное дело в отношении Чистовского было прекращено за примирением сторон. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.