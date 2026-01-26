В США во время снежной бури рухнул пассажирский самолет

Самолет рухнул во время взлета (архивное фото).
В США в штате Мэн из-за снежной бури рухнул частный самолет при взлете. На борту находились восемь человек, сообщили иностранные журналисты.
«Частный самолет, на борту которого находились восемь человек, разбился при взлёте из Бангора, штат Мэн», — сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. Отмечается, что степень тяжести травм, которые получили находившиеся на борту бизнес-джета Bombardier Challenger 650, неизвестна. Причиной крушения, по данным издания, стала снежная буря — видимость была очень плохой. Известно, что самолет был зарегистрирован в Хьюстоне.
Летом 2024-го в лесу под свердловским Первоуральском вертолет потерпел крушение. За штурвалом находился бизнесмен Чистовский, с ним была дизайнер Дворникова. После аварии оба находились в тяжелом состоянии. Женщине провели три операции, она до сих пор восстанавливается. Спустя год разбитый вертолет выставили на продажу. Уголовное дело в отношении Чистовского было прекращено за примирением сторон. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.