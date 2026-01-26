В Боснии после столкновений футбольных фанатов арестовали более 90 человек

В стычках были замечены болельщики хорватского клуба «Хайдук Сплит» и сербской команды «Црвена Звезда». Отмечается, что один из пострадавших получил серьезные ранения и находится в реанимации. Из 93 задержанных 14 человек были арестованы. Речь идёт об 11 хорватах и трёх гражданах Боснии. Их дела передадут прокуратуре.