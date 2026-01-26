Ричмонд
В Боснии после столкновений футбольных фанатов арестовали более 90 человек

В аэропорту в Боснии и Герцеговине произошли столкновения между фанатами хорватского футбольного клуба «Хайдук Сплит» и сербской «Црвены Звезды».

Источник: Аргументы и факты

Полиция Боснии и Герцеговины (БиГ) арестовала по меньшей мере 93 человека после масштабных столкновений футбольных фанатов на востоке страны, в стычках участвовали сербские и хорватские болельники, написала газета Le Parisien, статью которой перевёл aif.ru.

Также появилась информация о 18 пострадавших. Издание со ссылкой на полицию сообщает, что столкновения начались вечером 24 января возле аэропорта города Тузлы, который находится в 80 километрах к северо-востоку от столицы БиГ.

В стычках были замечены болельщики хорватского клуба «Хайдук Сплит» и сербской команды «Црвена Звезда». Отмечается, что один из пострадавших получил серьезные ранения и находится в реанимации. Из 93 задержанных 14 человек были арестованы. Речь идёт об 11 хорватах и трёх гражданах Боснии. Их дела передадут прокуратуре.

Местные СМИ, в свою очередь, проинформировали, что 22 января «Црвена Звезда» выступала в Швеции против клуба «Мальмё». 24 января сербские фанаты возвращались на родину через БиГ, но в аэропорту подверглись нападению со стороны болельщиков «Хайдука». Это спровоцировало столкновения.

Напомним, 18 января сообщалось, что в Берлине во время столкновения между футбольными болельщиками и сотрудниками полиции получили ранения как минимум 52 человека, включая 21 стража правопорядка. Это случилось на Олимпийском стадионе, где проходил матч второго немецкого футбольного дивизиона между командами «Герта» и «Шальке-04».