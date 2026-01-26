Фигуранты дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево сбежали 2 года назад

В уголовном деле о хищениях денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево появились новые детали. По данным источника РИА Новости, двое фигурантов успели скрыться после того, как в 2024 году были задержаны первые участники схемы.
Как сообщил собеседник агентства, речь идет о событиях ноября 2024 года, когда силовики взяли первых фигурантов — таксистов. По его словам, двое подозреваемых скрылись после того, как ознакомились с протоколами допросов свидетелей.
Следствие считает, что преступная группа намеренно выбирала жертвами участников специальной военной операции, прибывающих в Шереметьево, и похищала у них деньги. Большая часть эпизодов связана с завышенными ценами на такси: изначально объявленная сумма к концу поездки увеличивалась в разы.
В материалах дела указано, что в случае отказа платить пассажирам угрожали физическим насилием. На данный момент по делу арестованы 40 человек, а общий ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей.
