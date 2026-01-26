В Новосибирской области мужчину осудят за попытку убийства путем поджога

Купинский районный суд Новосибирской рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в поджоге жилого дома. Он был осведомлен, что на момент поджога в доме находились четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка и двое малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.