В Новосибирской области мужчину осудят за попытку убийства путем поджога

Купинский районный суд Новосибирской рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в поджоге жилого дома. Он был осведомлен, что на момент поджога в доме находились четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка и двое малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Обвиняемый облил входную дверь дома, в котором находились потерпевшие, имевшейся при себе легковоспламеняющейся жидкостью, а затем с помощью спичек поджег входную дверь. Убедившись, что дверь воспламенилась, рассчитывая, что возникший пожар не позволит потерпевшим покинуть дом и спастись, он скрылся с места, — рассказали в пресс-службе.
По версии следствия, в этот момент мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Судебное заседание назначено на 30 января 2026 года.