Обломки БПЛА упали на предприятия в Славянске-на-Кубани, есть пострадавший

В Славянске-на-Кубани осколки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию двух предприятий, что привело к возгораниям. Об этом в понедельник, 26 января, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
В результате инцидента один человек был ранен.
— Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни, — говорится в сообщении.
На территориях предприятий возникли пожары, которые в настоящее время ликвидируют специалисты экстренных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.
23 января стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области, ранены пять мирных жителей, один находится в тяжелом состоянии.