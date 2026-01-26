В Пермском крае двое неравнодушных мужчин спасли женщину на пожаре

На днях в селе Ашап Ординского муниципального округа произошел серьезный пожар. Загорелся частный дом с надворными постройками, общая площадь пожара составила около 92 квадратных метров. Возгорание тушили 17 огнеборцев и 6 единиц специальной техники.
— Благодаря двум неравнодушным жителям, которые спасли хозяйку дома, удалось избежать пострадавших. Местные жители проявили мужество и находчивость, сумев организовать спасение женщины через оконный проем, так как основной выход был заблокирован пламенем. Их быстрые и решительные действия позволили избежать трагического исхода.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.