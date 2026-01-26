Аэропорт Майами эвакуировали из-за подозрительной сумки у терминала

Инцидент подтвердил представитель аэропорта Грег Чин. По его словам, из-за проверки временно закрыли пункты досмотра службы TSA в конкорсах G, H и J, а также перекрыли подъезд к терминалу. Это вызвало затруднения движения и задержки на подъездных дорогах, пишет CBS News.