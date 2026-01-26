В центре Омска после ДТП возникла 4-километровая пробка

Утро понедельника, 26 января 2026 года, началось в Омске с нескольких ДТП на центральных магистралях, а также с внушительных заторов. По данным сервиса «Яндекс Пробки», на момент публикации загруженность дорог составляет 8 баллов из 10.
Одна из самых больших пробок образовалась на Красном Пути. Машины стоят в заторе от Телецентра до самого метромоста, где зафиксировано ДТП: судя по карте сервиса, протяженность затора составляет порядка 4,5 километра.
Огромная пробка наблюдается и на Ленинградском мосту при движении в сторону центра, а также по улице Масленникова — Ленинградской площади в сторону моста, где также случилась авария.
Также в длинной пробке стоит проспект Маркса — здесь затор от театра кукол «Арлекин» до самой улицы Думской, при этом значок аварии н6а карте ресурса стоит возле Иртышского пароходства.
Также огромный, по мнению автора, пробки наблюдаются по улицам 10 лет Октября, Герцена, Конева, 70 лет Октября, 3-й Островской и 3-й Енисейской, Кемеровской, Богдана Хмельницкого.