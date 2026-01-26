Не менее 15 человек погибли в резульате потопления парома у Филиппин

В результате потопления парома, на борту которого находились 342 пассажира, на юге Филиппин погибли как минимум 15 человек. Об этом сообщает AFP, материал переведен aif.ru.
Трагедия произошла утром в понедельник, при этом судьба еще 28 человек остается неизвестной, их поиски продолжаются.
Экстренные службы смогли спасти не менее 138 пассажиров. Значительная часть пострадавших нуждалась в медицинской помощи, и по меньшей мере 18 человек были госпитализированы. Власти отмечают серьезную нагрузку на медицинский персонал из-за большого числа поступивших пациентов.
По предварительным данным, паром следовал по маршруту между городом Замбоанга на острове Минданао и островом Джоло в провинции Сулу. Спасательные работы сосредоточены в районе острова Басилан, который расположен между пунктами отправления и назначения судна.
