Под Омском поезд снес автомобиль: водитель погиб

Водитель выехал на рельсы.

Источник: РИА "Новости"

Ночью на понедельник, 26 января 2026 года, в Омской области случилось смертельное ДТП с поездом. Как рассказали в пресс-службе ЗСЖД, в 4:35 утра на регулируемом железнодорожном переезде, где нет дежурного работника, между станциями Входная и Карбышево II на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом выехал легковой автомобиль.

"Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ЗСЖД добавили, что поезд не сошел с рельсов. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял.