Под Омском поезд снес автомобиль: водитель погиб

Ночью на понедельник, 26 января 2026 года, в Омской области случилось смертельное ДТП с поездом. Как рассказали в пресс-службе ЗСЖД, в 4:35 утра на регулируемом железнодорожном переезде, где нет дежурного работника, между станциями Входная и Карбышево II на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом выехал легковой автомобиль.