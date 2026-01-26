Ричмонд
Заложник вместо расписки: в Сурхандарьинской области мужчина держал человека в подвале из-за долга

Vaib.uz (новости Узбекистана. 25 января). В Узбекистане преступники, похоже, решили «усовершенствовать» понятие залога. В Сурхандарьинской области сотрудники Службы государственной безопасности задержали ранее судимого 32-летнего мужчину, который удерживал в подвале гражданина Таджикистана, проживающего в городе Душанбе.

Источник: Vaib.Uz

Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, узбекистанец передал своему знакомому из Душанбе — 37-летнему мужчине — 11 тысяч долларов. Однако вместо привычных расписок, гарантий или договоров стороны пошли по криминальному пути: в качестве залога в городе Денау был оставлен напарник должника.

Когда деньги не были возвращены в установленный срок, «залог» превратился в заложника. Гражданина Таджикистана незаконно удерживали, подвергали различным пыткам и издевательствам. В результате ему были причинены тяжёлые телесные повреждения.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.