Заложник вместо расписки: в Сурхандарьинской области мужчина держал человека в подвале из-за долга

Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, узбекистанец передал своему знакомому из Душанбе — 37-летнему мужчине — 11 тысяч долларов. Однако вместо привычных расписок, гарантий или договоров стороны пошли по криминальному пути: в качестве залога в городе Денау был оставлен напарник должника.