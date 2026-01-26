Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад о гибели маршрутчика в Челябинской области

Челябинские следователи доложат в Москву об аварии на трассе М-5.

Источник: Комсомольская правда

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался подробностями смертельного ДТП в Челябинской области.

Авария произошла утром 25 января на трассе М-5. Автобус столкнулся с грузовиком Scania. 43-летний водитель маршрутки погиб, трое пассажиров пострадали.

— По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — уточнили в пресс-центре Следственного комитета.

Александр Бастрыкин затребовал у челябинских подчиненных доклад о ходе расследования и подробностях аварии, которые удалось выяснить.