Бастрыкин потребовал доклад о гибели маршрутчика в Челябинской области

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался подробностями смертельного ДТП в Челябинской области.
Авария произошла утром 25 января на трассе М-5. Автобус столкнулся с грузовиком Scania. 43-летний водитель маршрутки погиб, трое пассажиров пострадали.
— По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — уточнили в пресс-центре Следственного комитета.
Александр Бастрыкин затребовал у челябинских подчиненных доклад о ходе расследования и подробностях аварии, которые удалось выяснить.