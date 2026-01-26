Мужчину судят за то, что он скормил маленькую девочку аллигаторам

В США 76-летнего жителя Флориды Харрела Брэдди вновь привлекли к суду по делу об убийстве пятилетней девочки, совершенном еще в 1988 году. Как пишет издание People, мужчине снова может грозить смертная казнь.
По данным следствия, 6 ноября 1988 года Брэдди поссорился со своей сожительницей Шанделл Мэйкок. После конфликта он посадил женщину и ее дочь Катишу в автомобиль и увез в неизвестном направлении.
Во время поездки Мэйкок попыталась сбежать, однако мужчина остановил ее, связал и поместил в багажник. Позже он избил женщину и попытался задушить. Решив, что она погибла, Брэдди оставил ее в поле и уехал.
Девочку он вывез в место, известное как Аллея Аллигаторов, где, по версии обвинения, передал ее хищникам.
Мэйкок выжила, пришла в себя и смогла обратиться за помощью. Останки ребенка нашли только через два дня.
В 2007 году суд приговорил Брэдди к смертной казни. Однако в 2017 году это решение было отменено на фоне изменений законодательства штата Флорида. Теперь дело снова рассматривается в суде, и обвинение вновь добивается для него высшей меры наказания.
