«Все легально и без риска»: жительница Приморья поверила «аналитику» и лишилась денег

Мошенники убедили жительницу Приморья перевести более 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае еще одной жертвой мошенников стала 26-летняя жительница Артема. Женщина рассчитывала заработать на инвестициях, но в итоге потеряла свои деньги. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Как рассказали в полиции, в мессенджере девушке позвонила неизвестная и представилась аналитиком брокерской компании. Собеседница предложила «выгодную сделку» и рассказала, что вложения принесут гарантированный доход. Жительница Артема перевела на указанный счет 84 342 рубля.

После этого связь с так называемым аналитиком оборвалась — телефон стал недоступен. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась с заявлением в полицию. По этому факту открыли уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция напоминает: не стоит переводить средства на счета, продиктованные по телефону, и доверять обещаниям легкого заработка. Перед любыми вложениями важно проверять информацию о финансовых компаниях на официальных ресурсах.