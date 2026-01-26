Ричмонд
Глава СК РФ потребовал доклад по делу о вспышке инфекции в интернате Кузбасса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после массового заболевания постояльцев психоневрологического дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после массового заболевания постояльцев психоневрологического дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Ранее региональное управление СК заявляло о доследственной проверке после вспышки заболевания среди пациентов. Параллельно прокуратура Кемеровской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических и медицинских требований.

Число госпитализированных после массового заболевания в психоневрологическом доме-интернате в Прокопьевске Кемеровской области выросло до 46 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 16 пациентов доставили в больницу Новокузнецка, еще 30 — в медучреждение Прокопьевска. По предварительным данным, двое заболевших находятся в тяжелом состоянии.

После этого в СК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Прокуратура поставила расследование на контроль.

Теперь Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Павлу Курочкину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

