Тело пожилой женщины с деменцией, пропавшей в Якутии, нашли спустя три недели

В Нюрбинском районе Якутии в воскресенье, 25 января, обнаружили тело 70-летней женщины, которая пропала в начале января. Как сообщили в пресс-службе Службы спасения региона, поиски продолжались более трех недель.
Пенсионерка с диагнозом деменция вышла из дома в селе Чукар 3 января и не вернулась.
— Сегодня днем ее нашли коневоды с краю от дороги в местности Хатырык Хону, примерно в восьми километрах от с. Чукар по прямой, по дороге 13−14 километров, — говорится в сообщении.
Поиски с привлечением спасателей, волонтеров и кинологов МВД велись с 5 по 17 января, но успеха не принесли.
