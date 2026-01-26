Ричмонд
Тело пожилой женщины с деменцией, пропавшей в Якутии, нашли спустя три недели

В Нюрбинском районе Якутии в воскресенье, 25 января, обнаружили тело 70-летней женщины, которая пропала в начале января. Как сообщили в пресс-службе Службы спасения региона, поиски продолжались более трех недель.

Пенсионерка с диагнозом деменция вышла из дома в селе Чукар 3 января и не вернулась.

— Сегодня днем ее нашли коневоды с краю от дороги в местности Хатырык Хону, примерно в восьми километрах от с. Чукар по прямой, по дороге 13−14 километров, — говорится в сообщении.

Поиски с привлечением спасателей, волонтеров и кинологов МВД велись с 5 по 17 января, но успеха не принесли.

24 января в Воронеже завершились поиски 18-летней самбистки Александры Лалачкиной, которая пропала два дня назад. Девушку нашли мертвой в микрорайоне Придонском.