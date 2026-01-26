На предприятии в Оренбургской области произошло обрушение горной выработки

Сейчас устанавливается причина происшествия (архивное фото).
В Оренбургской области на промышленном предприятии обрушилась горная выработка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
«На одном из промышленных предприятий в Гайском м. о. произошло обрушение горной выработки», — говорится в сообщении. Сейчас специалисты устанавливают площадь обрушения. Информации о пострадавших нет.
Ранее в Новосибирске произошло обрушение крыши ТЦ «Ярче», под завалами которого оказались люди. Тогда, по данным МЧС и депутатов Госдумы, приоритетом был поиск пострадавших и разбор завалов, а причиной ЧП называли скопление снега и возможные нарушения при строительстве и эксплуатации здания.