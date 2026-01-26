В Хабаровске в ДТП пострадала 13-летняя девочка

Авария произошла 24 января около 11 часов утра на улице Краснореченской. По предварительной версии, 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi на скользком участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Honda. В ходе проверки было установлено, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения.