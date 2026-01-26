В Хабаровске в ДТП пострадала 13-летняя девочка

Главным происшествием прошедших выходных в Хабаровске стало тяжёлое ДТП с участием пьяного водителя, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Всего за два дня в городе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили три человека.
Авария произошла 24 января около 11 часов утра на улице Краснореченской. По предварительной версии, 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi на скользком участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Honda. В ходе проверки было установлено, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате столкновения пострадала 13-летняя девочка, пассажир автомобиля Honda. Водитель Honda, 20-летний мужчина, был трезв, его стаж вождения составляет около двух лет.
Обстоятельства происшествия и степень вины каждого из участников устанавливаются в ходе доследственной проверки.