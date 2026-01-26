Ричмонд
До семи возросло число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье

В Приморье столкнулись туристический автобус с грузовиком, погибли трое человек.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших, находящихся в больницах после аварии с туристическим автобусом в Приморье, возросло до семи. Об этом сообщает краевой Минздрав.

22 января в Хасанском округе Приморья столкнулись туристический автобус с грузовиком, задев ещё четыре автомобиля. Среди 14 российских и пяти китайских туристов в автобусе трое россиян, в том числе водитель, погибли. Число госпитализированных выросло с четырех до семи человек.

«По состоянию на 8 утра (01.00 мск) 26 января в медицинских учреждениях Приморья госпитализированы семеро пострадавших. Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — передает министерство.

Немногим ранее, в Шкотовском округе Приморья произошло ДТП с участием Mazda Demio и Toyota Yaris. Тогда водитель японца выехал на встречку, где врезался в другой автомобиль. Оба водителя и один из пассажиров Toyota погибли на месте.