Проходчик погиб во время обрушения горной выработки на предприятии в Оренбуржье

В Оренбуржье при обрушении горной выработки погиб проходчик (фото из архива).
Работник Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области погиб при обрушении горной выработки. Об этом сообщили в пресс-службе «Гайского ГОКа».
«Проходчик подземного участка 1983 г. р. получил травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в компании. Сообщение передает ТАСС.
Обрушение горной выработки произошло рано утром 26 января. В настоящее время специалисты определяют площадь обрушения. Сведений о других пострадавших не поступало.
Обновлено. 9:30:
Пресс-служба ПАО «Гайский ГОК» подтвердила URA.RU факт гибели сотрудника. На предприятии создана комиссия, которой поручено установить причины и все обстоятельства случившегося.
Руководство и коллектив ПАО «Гайский ГОК» выразили глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего. Отмечается, что семье будет оказана вся необходимая помощь.