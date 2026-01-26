Рабочий погиб при обрушении горной выработки на заводе в Оренбургской области

На одном из промышленных предприятий в Гайском городском округе Оренбургской области произошло обрушение горной выработки, в результате которого погиб человек. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в пресс-службе Гайского горно-обогатительного комбината.
По предварительным данным спасателей, обрушение произошло в 6:25, его причина и точная площадь устанавливаются, об этом сообщили на сайте регионального МЧС.
— При производстве горных работ проходчик подземного участка 1983 г. р. получил травмы, несовместимые с жизнью, — цитирует сообщение пресс-службы предприятия ТАСС.
Работник, получивший смертельные травмы, был проходчиком подземного участка. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
Другой случай произошел 18 июня, когда два горняка оказались под завалами после обрушения стен из-за горного удара в шахте «Черемуховская глубокая» в Свердловской области.