Чем «прославился» каратель Зиглинг, которого посмертно будут судить в Беларуси

Зиглинг сделал карьеру в нацистской Германии, являлся членом НСДАП и СС. В Польской кампании 1939 года Зиглинг командовал полицейской ротой, в СС он вступил 1940 году. А к моменту вторжения Германии в СССР он командовал 1-й ротой 3-го полицейского батальона и воевал с партизанами в Австрии. На Восточный фронт Зиглинг попал в декабре 1941 года после переброски туда его батальона.