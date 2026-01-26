Ричмонд
Чем «прославился» каратель Зиглинг, которого посмертно будут судить в Беларуси

Организатор убийств тысяч мирных жителей, избежавший наказания после войны, спустя десятилетия получит юридическую оценку своих преступлений, его будут судить посмертно за геноцид.

Источник: Sputnik.by

Верховный суд Беларуси 26 января 2026 года начнет рассмотрение очередного уголовного дела в отношении нациста-карателя, речь идет об оберштурмбанфюрере СС Гансе Зиглинге (1912−1978).

Его будут судить посмертно за геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Это уже шестое уголовное дело в отношении нациста, направленное в суд в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа.

В 2024 году Верховным судом Беларуси были вынесены обвинительные приговоры карателям Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, в марте 2025-го — пособнику фашистов Семену Серафимовичу. 17 октября прошлого года вынесен приговор по делу еще одного карателя — Осипа Винницкого, а 20 ноября признан виновным был пособник нацистов Александр Ермольчик.

«Заслуженный» каратель.

Ганс Зиглинг родился в 1912 году в Графенвере Германской империи в семье школьного руководителя Вильгельма Зиглинга, умершего в 1934 году и его жены Еммы. Мать нациста умерла в весьма преклонном возрасте — в 1965 году.

Зиглинг сделал карьеру в нацистской Германии, являлся членом НСДАП и СС. В Польской кампании 1939 года Зиглинг командовал полицейской ротой, в СС он вступил 1940 году. А к моменту вторжения Германии в СССР он командовал 1-й ротой 3-го полицейского батальона и воевал с партизанами в Австрии. На Восточный фронт Зиглинг попал в декабре 1941 года после переброски туда его батальона.

Согласно имеющейся в открытом доступе информации, нацистский офицер считался одним из самых «эффективных» карателей.

Он командовал 57-м шуцманшафтбатальоном, который сформировали в основном из украинских коллаборационистов. Под руководством Зиглинга батальон проводил жестокие карательные операции против партизан и мирного населения.

Речь в первую очередь идет о карательных операциях «Блиц», «Котбус», «Херманн».

Также Зиглинг осуществлял командование сформированной из коллаборационистских частей 30-й гренадерской дивизией СС, известной как 1-я Белорусская дивизия СС. За борьбу с партизанскими отрядами он получил ряд высоких нацистских наград, в том числе Железный крест 1-го класса, Немецкий крест в золоте.

Руководство Третьего Рейха высоко ценило «успехи» Зиглинга на оккупированной территории СССР и представлении к Немецкому кресту в золоте отмечалось «блестящее командование» и «личная отвага» в ходе операции «Котбус» у Лепельского озера в 1943 году.

Даже когда армия Вермахта отступала, и Красная Армия освобождала оккупированные территории, Зиглинг не потерял доверия Рейха — и из Берлина пришел приказ сформировать из разрозненных коллаборационистских полицейских батальонов боеспособную часть. А бригада вспомогательной полиции порядка была названа его именем.

Дело о геноциде.

Согласно материалам дела, которое расследовала в 2025 году генеральная прокуратура Беларуси, Зиглинг является непосредственным организатором убийства не менее 1706 мирных жителей, среди которых не менее 238 детей. Кроме этого, он обвиняется посмертно в полном или частичном уничтожении 11 белорусских деревень. Его действия квалифицируются как геноцид белорусского народа.

После краха Третьего рейха Гансу Зиглингу удалось выжить и избежать ответственности. Он вернулся в Баварию, стал предпринимателем и умер в 1978 году.

В 2024 году Генпрокуратура Беларуси выделила дело в отношении Зиглинга в отдельное производство в рамках расследования дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Его уголовное дело составляет 22 тома.

Как ранее сообщалось, Генеральная прокуратура Беларуси в 2026 году планирует передать в суды еще не менее 10 дел в отношении нацистских палачей и их пособников.