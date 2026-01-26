В Башкирии распродают более 25 конфискованных автомобилей

В Башкирии объявлены торги по продаже конфискованного имущества должников. На аукцион выставлены десятки легковых и коммерческих автомобилей, которые теперь может приобрести любой желающий.
Торги проводит территориальное управление Росимущества в республике на платформе «Фабрикант». Подать заявки на участие могут как компании, так и частные лица, включая индивидуальных предпринимателей. Прием заявок продлится до 18 февраля 2026 года.
Среди лотов представлен широкий выбор легковых автомобилей разных марок, годов выпуска и ценовых категорий. Например, на продажу выставлены Ford Focus 2018 года за 1,09 млн рублей, Lada Vesta 2019 года за 670 тысяч, а также новые модели вроде Chery Tiggo 4 Pro 2024 года выпуска с начальной ценой чуть более 2 миллионов. Среди предложений есть как бюджетные варианты, например, Lada Priora 2008 года за 120 тысяч рублей, так и премиальные, например, Toyota Land Cruiser 2016 года за 5 миллионов.
Кроме легковушек, на аукционе можно приобрести и коммерческий транспорт: автобусы, грузовики, автокраны и автоцистерну.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.