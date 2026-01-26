В Башкирии распродают более 25 конфискованных автомобилей

Среди лотов представлен широкий выбор легковых автомобилей разных марок, годов выпуска и ценовых категорий. Например, на продажу выставлены Ford Focus 2018 года за 1,09 млн рублей, Lada Vesta 2019 года за 670 тысяч, а также новые модели вроде Chery Tiggo 4 Pro 2024 года выпуска с начальной ценой чуть более 2 миллионов. Среди предложений есть как бюджетные варианты, например, Lada Priora 2008 года за 120 тысяч рублей, так и премиальные, например, Toyota Land Cruiser 2016 года за 5 миллионов.