В Хабаровском крае осудили иностранца за покушение на изнасилование

Инцидент произошёл в июле 2025 года. Мужчина, гражданин Республики Узбекистан, встретил молодую девушку в местном магазине и попросил её помочь с поиском завода в селе для трудоустройства. После того как потерпевшая указала ему дорогу, он проследовал за ней на улицу и попытался применить насилие, схватив её за туловище и перемещая к заброшенному зданию. При этом мужчина высказывал в её адрес фразы сексуального характера.