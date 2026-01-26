В Хабаровском крае осудили иностранца за покушение на изнасилование

В Хабаровском районе Хабаровского края суд признал гражданина иностранного государства виновным в покушении на изнасилование местной жительницы, — сообщает телеграм-канал Суды Хабаровского края.
Инцидент произошёл в июле 2025 года. Мужчина, гражданин Республики Узбекистан, встретил молодую девушку в местном магазине и попросил её помочь с поиском завода в селе для трудоустройства. После того как потерпевшая указала ему дорогу, он проследовал за ней на улицу и попытался применить насилие, схватив её за туловище и перемещая к заброшенному зданию. При этом мужчина высказывал в её адрес фразы сексуального характера.
Женщина сумела оказать активное сопротивление и оттолкнула злоумышленника, благодаря чему преступление не было доведено до конца.
Во время следствия подсудимый свою вину не признал, утверждая, что хотел лишь поблагодарить девушку и никогда не собирался её насиловать. Однако суд посчитал его версию недостоверной. Вину подсудимого подтвердили доказательства, представленные в деле.
При назначении наказания суд учёл тяжесть совершённого преступления, личность подсудимого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. Санкция статьи, по которой его судили, предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учётом того, что преступление не было доведено до конца, срок был уменьшен. Мужчина приговорён к 3 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.